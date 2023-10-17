Almanya Başbakanı Scholz'dan skandal açıklama: İsrail'in kendini savunma hakkı var

Çatışmaların devam ettiği bölgeye ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'in 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından skandal bir mesaj paylaştı. İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirten Scholz, "İsrail'in buna karşı kendini savunma hakkı vardır. Bir devletin vatandaşlarını koruma görevi vardır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 23:35
Almanya Başbakanı Scholz'dan skandal açıklama: İsrail'in kendini savunma hakkı var
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği ve 500 can kaybının olduğu kanlı saldırının ardından sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

Alman Başbakan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İsrail'den dönüşü yaptığı paylaşımda, Hamas'ın yaptığı saldırılara atıfta bulunarak "Acımasız terör. Savunmasız sivillerin infazı. Öldürülen bebekler, kaçırılan çocuklar. Aşağılanmış Holokost kurtulanları. Kanımızı donduruyor" diye yazdı.

Scholz, paylaşımının devamında, "İsrail'in buna karşı kendini savunma hakkı vardır. Bir devletin vatandaşlarını koruma görevi vardır" ifadesine yer verdi.

AYRILIRKEN SİREN SESLERİ ÇALDI

Öte yandan Scholz, resmi ziyaretinin bitmesinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılmak üzere uçağa bindiği sırada Hamas'ın roketli saldırı düzenlemesi nedeniyle sirenler çalınca uçağını tahliye etmek zorunda kaldı. Scholz yakındaki bir sığınağa giderken, uçakta bulunanlar ise yere yatıp sirenler bitene kadar yerde bekledi.


Olaf Scholz israil gazze Hastane

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