İsrail'den 'hastane saldırısı' iddiası: 'İslami Cihad hareketinin attığı roketler sebep oldu'

İsrail, Gazze Şeridi'nde hasta ve yerinden edilmiş insanlarla dolu olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken Filistin'de üç günlük ulusal yas ilan edildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN ‘HASTANE SALDIRISI’ İDDİASI

Son olarak İsrail ordusu, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde "gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu" iddia etti.

BBC'ye konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev de, İsrail ordusunun hastane hedef almayacağını savundu.

Regev kendisine yapılan açıklamanın, patlamanın kısa düşen bir Hamas roketi nedeniyle yaşandığını iddia etti.

Regev bunu desteklemek için şöyle konuştu:

"Hamas'ın attığı roketlerin yüzde 33'ü kısa düşüyor ve Gazze'ye düşüyor. Bu belgeli. Aynı zamanda, hastanenin vurulduğu saatlerde Gazze'den büyük bir roket atışı yaptıklarını da biliyoruz. Ben kendim bu sırada sığınağa indim. Hamas uzun menzilli bir roketi Hayfa'ya atacağını söylemişti. Bu roket nerede, Hayfa'ya inmedi."

Regev, Hamas'ın iddiasını kanıtlayacak bir veri olmadığını söyledi ve tedbirli olunmasını istedi.

NETANYAHU'DAN PAYLAŞIM

Saldırıya ilişkin bir paylaşım da İsrail Başbakanı Netahyahu'dan geldi. Netahyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının İsrail ordusu tarafından yapılmadığını savundu.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“IDF'nin operasyonel sistemleri üzerinde yapılan bir analiz, Gazze'de teröristler tarafından bir roket yağmurunun ateşlendiğini ve vurulduğu sırada Gazze'deki Al Ahli hastanesinin çok yakınında olduğunu gösteriyor.

Elimizdeki birçok kaynaktan gelen istihbarat, Gazze'deki hastaneyi vuran başarısız roket fırlatmasından İslami Cihad'ın sorumlu olduğunu gösteriyor.”

An analysis of IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Ahli hospital in Gaza at the time it was hit.



Intelligence from multiple sources we have in our hands indicates that Islamic Jihad is…