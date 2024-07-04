Almanya, Berlin Büyükelçisi Şen'i bakanlığa çağırdı

Yayınlanma: 04.07.2024 - 15:37

Güncelleme: 04.07.2024 - 15:37

Türkiye, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçında gol attıktan sonra yaptığı 'bozkurt' işareti ve sonrasında gelişen olaylar ile Almanya'da bozkurt işaretinin yasaklanması tartışmalarına ilişkin dün Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmasını istedi.

BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, bugün konuyla ilgili bilgi vermek için Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdı.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Merih Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından dün Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.