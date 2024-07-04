Almanya'nın ilk Afrika kökenli milletvekilini ırkçılar yıldırdı!
2013 yılında Almanya'nın ilk Afrika kökenli milletvekili seçilen 62 yaşındaki Karamba Diaby, seçim ofisine yapılan silahlı saldırılar, ölüm tehditleri ve ırkçı hakaretler içeren e-postalar aldığını açıklamasının ardından 2025’teki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Alman parlamentosu Bundestag’a giren ilk Afrika kökenli milletvekili, çarşamba günü gelecek yıl yapılacak federal seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
2013 yılında Federal Meclis'e giren 62 yaşındaki Karamba Diaby, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek ve genç siyasetçilere yer açmak istediğini söyledi.
NEFRET MESAJLARI VE ÖLÜM TEHDİTLERİ
Ancak bu açıklama, kendisine ve parlamento çalışanlarına gelen nefret mesajlarını ifşa etmesinden haftalar sonra geldi.
Diaby, ırkçı hakaretlerin ve ölüm tehditlerinin kararının "ana nedenleri olmadığını" söyledi ve tehditlerden korkmayacağını sık sık vurguladı.
AFD MECLİSE GİRDİKTEN SONRA…
Diaby, verdiği röportajlarda parlamentoda ve toplumda giderek artan düşmanca havanın altını çizerek, 2017'de aşırı sağcı popülist AfD'nin Federal Meclis'e girmesini suçladı.
Haber dergisi Politico'nun Berlin Playbook adlı programına verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi:
"2017'den bu yana Bundestag’da hava daha da sertleşti. AfD'li meslektaşlarımdan oldukça agresif konuşmalar duyuyoruz. Bu konuşmalarda aşağılayıcı ve incitici sözlere yer veriliyor. Bu, 2013 ile 2017 arasındaki döneme kıyasla gerçekten tamamen yeni bir durum. Bu agresif konuşma tarzı sokaklardaki şiddet ve saldırganlık için etkili bir zemin oluşturuyor."
Diaby, bazı personelin kendisi için çalışmalarını engellemeye yönelik şantaj girişimleriyle karşılaştığını ve tehditlere maruz kaldığını şu sözlerle açıkladı:
"Son birkaç yıl içinde birkaç cinayet tehdidiyle karşı karşıya kaldım. Bu artık haddini aşmış durumda. AfD'nin insan düşmanı söylemleriyle her gün ektiği nefret, somut psikolojik ve fiziksel şiddete yansıyor. Bu durum toplumumuzun bütünlüğünü tehlikeye atmaktadır. Bunu basitçe kabul edemeyiz."
”AİLEME, ARKADAŞLARIMA VE BAHÇEME ZAMAN AYIRMAK İÇİN…”
Salı günü parti arkadaşlarına bir mektup gönderen Diaby, özellikle seçimlere kadar geçecek 15 aylık sürede SPD'de aktif olmaya devam edeceği sözünü verdi: "Önümüzde büyük zorluklar ve sıkı bir çalışma var. Aynı zamanda aileme, arkadaşlarıma ve bahçemize daha fazla zaman ayırmak için sabırsızlanıyorum."
Kimya alanında doktorası olan Diaby, Senegal'de doğdu ve 1985 yılında o zamanki Doğu Almanya'ya taşındı.
Siyah milletvekilleri, son yıllarda giderek artan ırkçı tacizlerle karşı karşıya kaldı. Vekillerin Saksonya-Anhalt'taki seçim ofisi kundaklandı ve penceresi kurşunlandı.
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