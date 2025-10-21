Almanya: Ciddiye alınmak için silahlanıyoruz

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, başkent Viyana'ya resmi ziyarette bulunan Alman mevkidaşı Steinmeier'i Hofburg Sarayı'nda ağırladı. Görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bellen, Almanya'dan Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 28 yıl sonra gerçekleşen resmi ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

İki ülkenin ekonomi, kültür, bilim ve siyaset dahil birçok alanda yakın işbirliği içerisinde olduğunu hatırlatan Bellen, mevkidaşıyla Almanya ve Avusturya'nın Avrupa Birliği'nde (AB) ve dünyada barış, refah ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için neler yapılabileceğini konuştuklarını aktardı.

Bellen, bugün yaptıkları görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'de sağlanan ateşkesi de ele aldıklarını anlattı.

Gazze'de varılan ateşkesten ve esirlerin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Bellen, Avusturya ve Almanya'nın "tarihsel nedenlerle" özel bir sorumluluğu olduğunu ve bu nedenle "İsrail'in kendini savunma hakkını diğerlerinden daha açık şekilde tanıdıklarını" savundu.

Bellen, öte yandan Gazze'deki durumun tahammül edilemez olduğunu ve en kısa sürede insani yardım sağlanması gerektiğini söyledi.

Macaristan'ın, "sadece ABD Başkanı Donald Trump değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de ağırlamak istemesi" hakkındaki düşünceleri sorulan Bellen, "Putin hakkında uluslararası bir tutuklama kararı olduğuna inanıyorum. Macar hükümetinin burada bir istisna uygulamak için yeterli çabayı gösterip göstermediğini bilmiyorum. Bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de göreceğiz" diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşından dersler çıkarması gerektiğini belirterek "Kendi savunma kapasitemizi güçlendirmeliyiz. Almanya'da ordumuzun daha iyi donanım ve personel takviyesi için temel kararlar alınmıştır. Bu nedenle, Avrupa savunma sanayimize daha fazla yatırım yapmalıyız" dedi.

Steinmeier, Ukrayna'nın savunmasını Rusya'ya karşı desteklediklerini ifade ederek "Bu konuda Avusturya ile de yakın işbirliği içindeyiz. Ukrayna'yı güçlendirmeye devam ederken Rusya üzerindeki baskıyı da artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Avrupa'daki güvenlik mimarisini kökten değiştirmenin kendi istekleri olmadığını vurgulayan Steinmeier, "Kırım'ın ilhakıyla başlayan ve sonunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle sonuçlanan girişim, Avrupa güvenlik mimarisini çökertmiştir ve bu nedenle ben bir dönem sonu diyorum. Yeniden pozisyon almamız gerekiyor. Ukrayna'da savaşın sürdüğünü biliyoruz, ancak Rusya'nın tüm Avrupa'da özgürlük ve demokrasiye tehdit oluşturduğunu da biliyoruz. Güvenlik politikası açısından buna hazırlıklı olmalıyız, bu da askeri gücümüzü önemli ölçüde artırmamız gerektiği anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, Alman ordunu güçlendirmenin savaşmak istedikleri anlamında olmadığını belirterek "Tam tersini yapıyoruz. Ciddiye alınmak için silahlanıyoruz, güvenlik politikasını dış politikanın yerine koymak için değil, değişen uluslararası durumda ciddiye alınmak için güvenliği güçlendirmeliyiz ve bu yolda iyi ilerlediğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmış olmasından memnun ve minnettar olduklarını dile getiren Steinmeier, artık önemli olanın, Gazze'deki nüfusa insani yardımın yeniden başlaması olduğunu kaydetti.