Almanya: Çin ile birlikte çalışmak istiyoruz

Yayınlanma: 13.07.2023 - 15:55

Güncelleme: 13.07.2023 - 15:55

Almanya'nın yeni Çin Strajesi'ne ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Kendimizi Çin'den koparmak değil, risklerimizi en aza indirmek istiyoruz. Biz Çin ile birlikte çalışmak istiyoruz. Çünkü bizim Çin'e ihtiyacımız var ama Çin'in de Avrupa'da bize ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, bunun ekonomik kalkınma ve adil rekabet için olduğu kadar iklim krizinin kontrol altına alınması için de geçerli olduğuna ve bunun da ancak Çin ile başarılabileceğine dikkati çekti.

Çin'in son yıllarda diğer tüm ülkelerden daha hızlı değiştiğine işaret eden Baerbock, Çin Stratejisi'nin ilişkiler için kendilerine bir pusula sağlayacağını belirtti.

Riskleri en aza indirmenin, Avrupa'da Alman ekonomisini desteklemenin yanı sıra bağımlılıkları azaltmayı da içerdiğini vurgulayan Baerbock, şöyle devam etti:

"Ticaret ve tedarik zincirleri ne kadar çeşitli olursa ülkemiz de o kadar dirençli olacaktır. Bağımsızlığımız için küresel ortaklıklara yatırım yapıyoruz. Her iki tarafa da fayda sağlayan adil ticaret istiyoruz. Buna adil ve sürdürülebilir ticaret için standartlar belirleyebileceğimiz serbest ticaret anlaşmaları da dahil."