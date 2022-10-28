Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Eski hayallere yer yok' açıklaması

28 Ekim 2022 Cuma, 12:29

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Berlin-Moskova hattında "tarihi bir kırılmaya" neden olduğunu ve eski Sovyet Başkanı Mihail Gorbaçov'un "ortak Avrupa evi" hayalini yıktığını söyledi.

Almanya'nın Sosyal Demokrat kanadından gelen ve uzun süredir Moskova ile daha yakın ekonomik bağlar kurarak Rusya'nın Batı odaklı bir küresel sistem içinde yer almasını savunan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinin bir dönem değişikliği getirdiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Steinmeier, "Bugünün Rusya'sına baktığımızda eski hayallere yer yok. Ülkelerimiz bugün birbirlerine karşı duruyor. Bu durum aynı anda, bizi başka bir zamana sürükledi. Üstesinden geldiğimizi düşündüğümüz bir güvensizliğe sürükledi. Savaşın, şiddetin ve kaçışın, Avrupa'da yangına dönüşüp büyümesinden endişe edilmesine sebep oldu" açıklaması yaptı.

Steinmeier, Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Steinmeier Kiev ziyareti sırasında, Ukrayna'ya özellikle hava savunma alanında daha fazla destek sözü verdi. Bu ziyaret, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Steinmeier'in gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.