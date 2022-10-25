Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ukrayna'da

25 Ekim 2022 Salı, 11:49

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna'yı ziyaret ediyor.

Steinmeier, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, buraya Ukraynalılara desteğini göstermek amacıyla geldiğini belirterek, "Ukraynalılara mesajım; ülkeye ekonomik, politik ve askeri yardımımızı sürdüreceğiz. Hava saldırılarının sürdüğü bir dönemde Ukraynalılarla olan dayanışmamızı sergilemek için Kiev'e geldim" ifadelerini kullandı.

Steinmeier, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek.

Zelenskiy ve Steinmeier'ın, Alman belediyelerine Ukrayna'daki belediyeler ile kısa sürede yeni ortaklıklar kurarak oradaki insanlara kış boyunca yardım etmeleri çağrısında bulunması bekleniyor.

Almanya Cumhurbaşkanı nisanda Polonya ve üç Baltık ülkesinin Cumhurbaşkanları ile Kiev'e gelmek istemiş, ancak Ukrayna bu isteği geri çevirmişti.

Bu durum, Almanya-Ukrayna ilişkilerinde geçici bir duraksamaya yol açmış, ancak daha sonra yapılan görüşmelerle sorunlar giderilmişti.