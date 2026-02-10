Almanya'da anket: Halkın çoğunluğu ABD’yi tehdit olarak görüyor

Almanya’da yapılan temsili bir kamuoyu araştırması, ABD’nin Alman kamuoyundaki algısında dikkat çekici bir değişime işaret etti.

Ankete göre Almanların yaklaşık üçte ikisi, ABD’yi önümüzdeki yıllarda küresel barış için “en büyük tehditlerden biri” olarak değerlendiriyor.

Allensbach Enstitüsü tarafından Strateji ve Yüksek Liderlik Merkezi adına gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların yüzde 65’i “küresel barışa en büyük tehdit oluşturan ülke” sorusuna ABD yanıtını verdi. Bu oran, geçen yıla kıyasla ciddi bir artışa işaret ediyor.

Aynı soru 2024 yılında yöneltildiğinde, ABD’yi küresel barış için tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 46 seviyesindeydi. Daha önceki ölçümlerde ise bu oran yüzde 24’e kadar gerilemişti. Son anket sonuçları, ABD’ye yönelik algının Almanya’da hızla olumsuzlaştığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre Almanlar açısından küresel barışa yönelik en büyük tehdit olmayı sürdüren ülke ise Rusya. Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgalinden bu yana yapılan tüm anketlerde, katılımcıların yüzde 75 ila 82’si Rusya’yı en büyük tehdit olarak nitelendiriyor. Son araştırmada bu oran yüzde 81 olarak kaydedildi.

Çin’i küresel barış açısından tehdit olarak görenlerin oranı ise yüzde 46 oldu.

“ALMANYA SAVAŞA GİRER Mİ?” SORUSU

Ankette Almanlara, ülkenin önümüzdeki yıllarda bir savaşa sürüklenme ihtimali de soruldu. Katılımcıların yalnızca yüzde 3’ü bunun “çok muhtemel” olduğunu belirtirken, yüzde 28’i olası gördüğünü ifade etti.

Buna karşılık yüzde 40’lık bir kesim Almanya’nın savaşa girme ihtimalini düşük bulduğunu söylerken, yüzde 5 “çok düşük” değerlendirmesinde bulundu. Katılımcıların yüzde 24’ü ise bu soruya yanıt vermedi ya da fikir belirtmedi.

Araştırma, 6–19 Ocak tarihleri arasında Almanya genelinde, 16 yaş ve üzeri bin 77 kişiyle gerçekleştirildi.