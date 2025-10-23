Almanya'da tatbikat kana bulandı... Polis, askeri 'suçlu' sanıp vurdu!

Almanya’nın Bavyera eyaletinde düzenlenen Bundeswehr (Alman Ordusu) tatbikatı sırasında “yanlış anlama” sonucu, polis ekipleri bir askeri vurdu.

Olay, Alman ordusunun “Marshal Power” adlı tatbikatı kapsamında yaşandı. Dron saldırıları, sabotaj girişimleri ve “düzensiz kuvvetler” olarak adlandırılan silahlı gruplara karşı koordineli hareket kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan tatbikata yaklaşık 500 asker ile polis, itfaiye, kurtarma ekiplerinden oluşan 300 sivil acil durum personeli katılıyordu.

Erding’in güneydoğusunda, kamuflaj kıyafetli ve silahlı bir kişinin görüldüğü yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bir helikopter sevk edildi. Polis, söz konusu kişinin suçlu olduğunu düşünerek müdahalede bulundu. Ancak silahlı kişinin, tatbikata katılan bir asker olduğu anlaşıldı.

"TAMAMEN BİR YANLIŞ ANLAMA SONUCU MEYDANA GELDİ"

Askerler, polis ekiplerinin yaklaşmasını tatbikat senaryosunun bir parçası zannederek manevra mermisiyle karşılık verdi. Gerçek saldırı sanan polisler ise gerçek mermi kullandı. Bu sırada seken kurşunla bir asker yaralandı.

Erding kentinde meydana gelen olayda, kamuflajlı ve silahlı bir kişiyi suçlu sanan polislerin açtığı ateş sonucu bir asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerin hastanede ayakta tedavi edilip taburcu edildiği bildirildi.

Erding Polis Sözcüsü Andreas Aichele, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tamamen bir yanlış anlama sonucu meydana geldi" dedi. Aichele, olay sırasında sivillerin tehlike altında olmadığını bildirdi.