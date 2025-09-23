Hint Donanması, Ege Denizi'nde Yunanistan ile ortak tatbikat yaptı

Ege’nin kalbinde düzenlenen Yunanistan-Hindistan ortak deniz tatbikatı, iki ülke arasında son yıllarda yoğunluk kazanan askeri yakınlaşmayı zirveye taşırken, dikkatler Ankara'nın atacağı adımlara çevrildi. Türk kara sularından yaklaşık 100 mil uzaklıkta gerçekleştirilen bu tatbikat, yalnızca sembolik bir askeri manevra değil; 'Ankara’ya verilmiş stratejik bir mesaj' olarak da yorumlanıyor.

Haziran ayında, Hindistan’ın Yunanistan’a uzun menzilli seyir füzeleri satacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bu füzelerin Türk hava üsleri, radar sistemleri ve kritik savunma altyapısını hedef alabilecek kapasitede olduğu öne sürülüyor. Uzmanlar, Atina-Yeni Delhi hattındaki bu yakınlaşmayı, 'Türkiye’ye karşı bir güç gösterisi' olarak değerlendiriyor.

Yunan basınından derlenen bilgilere göre tatbikat, 13-17 Eylül’de Salamis Deniz Üssü’ndeki liman safhası ile başladı, 17-18 Eylül’de ise deniz safhası ile devam etti. Hindistan’ı, güdümlü füze donanımlı hayalet fırkateyn INS Trikand temsil ederken, Yunanistan tatbikata HS Themistokles fırkateyni, SV Pipinos denizaltısı ve Sualtı Taarruz Komutanlığı’na bağlı özel harekât botu ile katıldı.

İCRA EDİLEN FAALİYETLER

Liman safhasında gemi ziyaretleri, mürettebatlar arası mesleki temaslar ve Yunan Donanması’na ait HS Themistokles fırkateyninde toplantılar yapıldı. INS Trikand’da düzenlenen kültürel etkinliğe Hindistan’ın Atina Büyükelçisi Rudrendra Tandon, Tuğamiral Spyridon Mantis ve Yunan Donanması’nın üst düzey subayları katıldı.

Taraflar deniz safhasında, gece operasyonları dâhil Ziyaret-Biniş-Arama-El Koyma (VBSS) tatbikatı, denizde ikmal, hava tehdidine karşı savunma, ortak denizaltı savaşı, koordineli top atışları, helikopter operasyonları ve operasyonel resim paylaşımı gibi karmaşık eğitimler gerçekleştirdi.

Ayrıca, INS Trikand’dan dört mürettebatın Themistokles’e geçici olarak intikaliyle yüksek seviyede koordinasyon çalışması ve karşılıklı uyum test edildi.

Tatbikat, Yunan Donanması’nın Planlı Filot Eğitim Programı kapsamında icra edildi. Bu yönüyle yalnızca ikili bir iş birliği faaliyeti değil, aynı zamanda Yunanistan’ın yıllık ve planlı eğitim sistematiğiyle senkronize edilmiş bir etkinlik olarak öne çıktı.

Böylece Yunan tarafı, tatbikatı kendi askeri hazırlık düzeyinin doğal bir parçası haline getirmiş oldu.

The Indian and Greek navies have launched a joint naval drill in the Mediterranean Sea.



The Indian Navy is growing quickly and is now increasingly active in waters it didn’t used to sail in just a few years ago



🇮🇳🇬🇷 pic.twitter.com/9zm4iNJYSs — Visegrád 24 (@visegrad24) September 20, 2025

HİNDİSTAN-YUNANİSTAN SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Yunanistan ve Hindistan arasındaki iş birliği, özellikle geçen yıl Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis’in Hindistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından hız kazandı. Bu temaslar, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında ortak eğitim faaliyetlerini de kapsayan daha derin bir stratejik iş birliğinin temelini attı.

Bu iş birliğinin en güncel örneklerinden biri, Yunan Donanması’na ait HYDRA fırkateyni ile Hindistan’a ait TARKASH fırkateyninin aynı yıl Arap Denizi’nde gerçekleştirdiği ortak eğitim oldu.

Yunanistan ile Hindistan arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi yalnızca deniz alanıyla sınırlı değil. İki ülke, bilgi ve teknoloji paylaşımı, savunma sistemlerinin ortak geliştirilmesi ve farklı harekât alanlarında ortak tatbikatların icrası gibi yeni iş birliği alanlarını da araştırıyor.

HİNDİSTAN'DAN YUNANİSTAN'A 'FÜZE SATIŞI' İDDİASI

Öte yandan, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal VR Chaudhari'nin, 24 Haziran 2025'teki Atina ziyaretinde, iki ülke arasında savunma iş birliği anlaşması imzalandı. Yunan basını, anlaşma kapsamında Yunanistan'a uzun menzilli seyir füzeleri tedarik edileceğini öne sürdü.

Hindistan’ın Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirilen ve Nirbhay adı verilen bu füzelerin, 1500 kilometreye yakın menzile sahip olduğu ifade ediliyor. Yunanistan’ın bu füzeleri edinmesi halinde, Türk hava üsleri ve kritik savunma altyapısına yönelik tehdidin artabileceği belirtiliyor. Söz konusu füzeler, konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabiliyor.

TÜRKİYE-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Pakistan ve Hindistan’ı savaşın eşiğine getiren Mayıs 2025'teki Pahalgam saldırısının ardından, Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek Hindistan’da tepkiyle karşılanmıştı.

7 Mayıs'ta, Pakistan'ın Karaçi limanına demirleyen TCG Büyükada, savaş senaryolarının konuşulduğu bir dönemde bölgeye ulaşmış, Pakistan Donanması, ziyaretin iki ülke arasındaki deniz işbirliğini güçlendirmek amacıyla yapıldığını açıklamıştı.

Hint basını, olayın hemen öncesinde 27 Nisan'da, 7 adet C-130 Hercules tipi Türk askeri nakliye uçağının Pakistan'a iniş yaptığını iddia etmiş, bu uçakların Bayraktar TB2 SİHA'lar, çeşitli silahlar, akıllı bomba ve güdümlü füze sistemleri taşıdığını iddia etmişti.

Türkiye bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Hindistan ordu sözcüsü Albay Sofya Kureşi, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Pakistan tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırısında, Türkiye üretimi Asisguard Songar modellerinin kullanıldığını iddia etti. Kureşi ayrıca, saldırının amacının Hindistan hava savunma sistemlerini test etmek ve istihbarat toplamak olduğunu öne sürdü.

Yaşanan çatışmalar süresince, Türkiye'nin İslamabad’a savunma desteği sağladığı iddiaları, Hint kamuoyunda Ankara’ya yönelik tepkileri artırdı. Bu gelişmelerin ardından Hindistan'da, 'Türkiye’yi Boykot Et' kampanyası başlatıldı.