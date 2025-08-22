Almanya'da Türk kökenli Alman vatandaşı bir genç bir polisi öldürdü

Polis basın toplantısında, şüphelinin 18 yaşında olduğu, Almanya doğumlu olup hem Alman hem de Türk vatandaşlığı bulunduğu belirtildi. Zanlının soygun sırasında bir miktar para gasp ettiği ve olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Üç polis memurunun yaya olarak kovaladığı şüphelinin, henüz bilinmeyen bir şekilde polislerden birinin silahını alarak ateş açtığı, 34 yaşındaki memurun ağır yaralandığı ve kısa süre sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şüpheli olay sonrası kaçmaya devam ederken kısa süre içinde yakalandı. Gözaltı sırasında çıkan çatışmada 18 yaşındaki zanlı iki kurşunla yaralandı ancak hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Saarland Başsavcılığı, zanlı hakkında “ağır silahlı soygun, cinayet ve iki kez cinayete teşebbüs” suçlamalarıyla tutuklama kararı talep etti. Başsavcı Christian Nassiry, şüphelinin polisleri öldürmeye çalışarak önceki suçunu örtbas etmek istediğini, bu nedenle “kasten öldürme” unsurlarının bulunduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Saarland İçişleri Bakanı Reinhold Jost , olayı “ülke ve polisimiz için kara bir gün” sözleriyle değerlendirdi. Basın toplantısında duygusal anlar yaşayan Jost, “Bir polis memuru, bir aile babası bizim güvenliğimiz için yaşamını yitirdi” diyerek başsağlığı diledi.

Eyalet Başbakanı Anke Rehlinger de acıyı paylaşarak, “Bugün yaşananların hiçbirini hafifletmek mümkün değil, dayanması çok zor” dedi.

Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise X platformunda yaptığı paylaşımda, “#Völklingen’de yaşanan bu vahşi saldırı karşısında şok oldum. Görev başındaki genç bir polis hayattan koparıldı. Acımız büyük, aile, dostlar ve meslektaşlarıyla yas tutuyoruz” ifadelerini kullandı.