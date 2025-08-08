Almanya'dan İsrail'e askeri ihracatı durdurma kararı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e silah ihracatını Gazze'de kullanılmasını önlemek amacıyla askıya aldıklarını duyurdu.
Merz yaptığı açıklamada, "Gazze'de kullanılabilecek silahları İsrail'e vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
