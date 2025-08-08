Almanya'dan İsrail'e askeri ihracatı durdurma kararı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.08.2025
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal kararı üzerine silah ihracatını askıya aldıklarını duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e silah ihracatını Gazze'de kullanılmasını önlemek amacıyla askıya aldıklarını duyurdu.

Merz yaptığı açıklamada, "Gazze'de kullanılabilecek silahları İsrail'e vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

