Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Erdoğan' açıklaması: Uluslararası ilişkilerde hakaret içeren ifadelerin yeri yok

28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:07

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, "Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfganf Kubicki’nin sözlerinden dolayı Türk hükümetinin Almanya’nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı ve sözlerin sert bir şekilde eleştirildiği hatırlatılarak Wagner’e konuyu nasıl değerlendirdiği" soruldu.

Dışişleri Bakanlığı adına konuştuğunu ve bir milletvekilinin açıklamalarını yorumlamayacağını kaydeden Wagner, buna karşın ülkeler arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda prensip olarak bakanlığın tutumunu ifade edebileceğini aktardı. Wagner, “Elbette diğer ülkelerin temsilcileriyle olan ilişkilerimizin saygılı olması gerektiği kanaatindeyiz. Bunu biz de başkalarından bekliyoruz. Bu bakımdan uluslararası ilişkilerde ve bizim iletişimimizde hakaret içeren ifadelerin yeri yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit de kendisinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü gibi konuyla ilgili yorum yapmayacağını belirterek, parlamenterler tarafından yapılan açıklamaları hükümet olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin, Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.