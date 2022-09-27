Ankara'dan Erdoğan için kullanılan ifadeye tepki: Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, Alman siyasetçi FDP'li Wolfgang Kubicki'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "lağım faresi" demesi üzerine Almanya Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'un Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.
Bilgiç, "Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Aşağı Saksonya Eyaleti seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'mız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz" dedi.
Bilgiç, Alman siyasetçi FDP'li Wolfgang Kubicki'nin Kubicki'nin ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Adı geçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki'nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir. Bu konudaki güçlü tepkimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de bildirilmiştir" açıklamasında bulundu.
Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Wolfgang Kubicki, partisinin Aşağı Saksonya Eyaleti'nde bulunan Hildesheim kentinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde "lağım faresi" ifadesini kullanmıştı.
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