Almanya doğalgaz sorunu için çözüm arıyor

25 Haziran 2022 Cumartesi, 11:17

Der Spiegel dergisinde yayımlanan ve kaynak belirtmeyen habere göre Almanya Ekonomi Bakanlığı, Rus doğalgaz tekeli Gazprom'un inşa ettiği boru hattının Alman topraklarında bulunan kısmını kamulaştırmayı ve hattın geri kalanı ile bağlantısını kesmeyi düşünüyor.

Reuters'ın haberi göre, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün, Almanya'nın değerlendirdiği plana yönelik somut adımlar atması durumunda meselenin "avukatların işi" haline geleceğini söyledi.

Nord Stream 2 hattı ile Almanya'nın Rusya'dan satın aldığı doğalgazın ikiye katlanması planlanıyordu. Ancak Rusya'nın Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin hemen öncesinde Almanya ile Kremlin arasındaki ilişkilerin gerilmesiyle Başbakan Olaf Scholz boru hattının kullanıma açılmayacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'dan gönderilen doğalgaz miktarı giderek azalırken oluşacak enerji açığının ekonomiye etkisinden endişelenen Alman hükümeti, spot piyasalarından alacağı sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) tekrar gaz haline çevirecek gemilerin yanaşabileceği deniz terminalleri kuracak yerler arıryor.

LNG'yi depolayıp tekrar gaz haline getirecek dört tane FSRU gemisi kiralayan Almanya, Wilhelmshaven ve Brunsbuettel'in yanı sıra Baltık Denizi'nde bir terminal kurabilirse gazı ülke şebekesine aktarması kolaylaşacak.