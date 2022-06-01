Almanya duyurdu: Ukrayna’ya modern hava savunma ve radar sistemi tedarik edilecek

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:55

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Mecliste devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurulda konuştu.

Olaf Scholz, Almanya’nın Ukrayna’yı sahip olduğu tüm imkanlarla desteklemeyi sürdüreceğini ifade ederek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, hedeflerine ulaşmamalı" dedi.

Scholz, ülkesinin finansal ve ekonomik olarak desteklediği Ukrayna’ya silah da verdiğini vurgulayarak, hükümetin şimdi sahip olduğu en modern hava savunma sistemi Iris-T'yi Ukrayna’ya sağlamaya karar verdiğini açıkladı.

Scholz ayrıca, "Böylelikle Ukrayna’yı Rus hava saldırılarına karşı büyük bir şehri koruyabileceği duruma getiriyoruz" dedi.

'MODERN RADAR SİSTEMLERİ DE TEDARİK EDİLECEK'

Olaf Scholz, Ukrayna’ya modern radar sistemi de vereceklerini aktararak, Hollanda ile en modern obüsleri de Ukrayna’ya temin edeceklerini dile getirdi.

Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya silah ve mühimmat vermediğine ilişkin eleştirilere karşı çıkarak, savaşın başlamasından hemen sonra o dönemde Ukrayna’nın acil ihtiyaç duyduğu hava ve tank savar füzeleri verdikleri, daha sonra 15 milyon mermi, 100 bin el bombası, 5 binin üzerinde tanksavar mayın, kapsamlı patlayıcı madde, makinalı tüfek ile başka teçhizat ve malzeme sağlandığı bilgisini paylaştı.

Scholz ayrıca, Ukrayna hükümetinin "Gepard" tipi tankın alınması için Alman savunma sanayisiyle de anlaşma imzaladığını hatırlattı.

'HEDEFİMİZ PUTİN'İN KAZANMAMASI'

Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin’in savaşı kazanmaması gerektiğini yineleyerek, "Savaşın hedefleri hakkında tartışmalar yapılıyor. Bizim hedefimiz, Putin’in kazanmaması. Bizim hedefimiz, Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi ve böylelikle başarılı olması" diye konuştu.

Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımları da savunarak, "Bunlar geniş kapsamlı ve etkili yaptırımlardır. Putin, bunu beklemiyordu" dedi.