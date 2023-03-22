Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyoruz

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın teknoloji alanında Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını değerlendirdiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 08:34
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyoruz
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Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Çin'e ekonomik olarak daha az bağımlı hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Habeck, Almanya'nın Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını ABD'nin Pekin'e çip ihracatına yönelik kısıtlamalarına benzer şekilde değerlendirdiğini bildirerek Almanya'nın, teknoloji liderliğini kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Habeck, "İhracat kontrolleri her yerde olmamalı, ancak bazı kritik sektörlerde daha katı olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın 5G ağından Çinli Huawei şirketi tarafından üretilen telekom ürünlerinin basitçe çıkarmanın mümkün olmadığını belirten Habeck, "Ama gelecekte bundan kaçınmalıyız" dedi.

Habeck, ABD'nin endüstrisini açıkça sübvanse ederek onu iklim korumasına doğru ittiğini belirterek Alman sanayisinin başka ülkelere göç etmesine karşı çalışmalar yaptıklarını belirtti.


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