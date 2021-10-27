Almanya Federal Meclisi’nde Türk başkanvekili

27 Ekim 2021 Çarşamba, 10:02

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden sonra oluşan yeni Federal Meclis (Bundestag) ilk oturumunu bugün gerçekleştirdi.

Oturumda 53 yaşındaki Sosyal Demokrat Partili (SPD) Baerbel Bas yeni Federal Meclis Başkanı olarak seçilirken, 54 yaşındaki Türk kökenli SPD'li politikacı Aydan Özoğuz da yapılan seçim sonucunda Meclis Başkanvekilli oldu.

SPD Hamburg Federal Milletvekili Özoğuz bir önceki SPD hükümetinde 2013-2018 yılları arasında Federal Hükümet'in Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

SAĞCI ADAY SEÇİLEMEDİ

Özoğuz'la birlikte Yvonne Magwas (CDU), Claudia Roth (Yeşiller), Petra Pau (Sol Parti) ve Hür Demokrat politikacı Wolfgang Kubicki (FDP) de Bas'ın yardımcıları olarak görev yapacak. Sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin adayı Michael Kaufmann ise seçilemedi.

Almanya Federal Meclisi'nin yeni başkanı Baerbel Bas, açılış oturumunda 724 milletvekilinin 576'sının oyunu aldı. Bas için 90 milletvekili ret oyu kullandı, 58 milletvekili ise çekimser kaldı.

Böylece yaklaşık 20 yıl aradan sonra Federal Meclis Başkanlığına kadın bir başkan seçilmiş oldu. Bas'tan önce yine SPD'li Annemarie Renger (1972-1976) ve Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Rita Süssmuth (1988-1998) Federal Meclis Başkanlığı yapmıştı.

Almanya'da siyasi teamüllere göre, Meclis Başkanlığı'na seçimleri birinci olarak tamamlayan parti aday gösteriyor.

-DW Türkçe