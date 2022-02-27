Almanya hava sahasını Rusya'ya kapatmaya hazırlanıyor
Alman hükümetinin Rusya'ya hava sahasını kapatmaya hazırlandığı bildirildi. İngiltere ve AB ülkelerinden Polonya, Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya hava sahalarını Rusya'ya kapatmıştı. Rusya da bu hamleye cevap olarak İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.
Ulaştırma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Federal Bakan Volker Wissing Alman hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını destekliyor ve bunun için her şeyin hazırlanmasını emretti" ifadesine yer verdi.
Öte yandan Alman ARD kanalında Avrupa Birliğinin (AB) de hava sahasını Rusya'ya kapatacağı iddiasında bulunuldu.
ARD'nin başkent muhabiri Matthias Deiss güvenilir bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, AB'nin hava sahasını Rusya'ya kapatacağını belirtti.
"Flightradar24" uçak izleme sitesinden alınan verilere göre Lufthansa'nın Frankfurt'tan Tokyo'ya giden uçağı ile Münih'ten Seul'e giden diğer başka bir uçak Rus hava sahasından geri döndü.
İngiltere'nin yanı sıra; AB ülkelerinden Polonya, Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya daha önce hava sahalarını Rusya'ya kapatmıştı. Bu ülkelerin yanı sıra
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