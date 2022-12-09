Almanya, İran'ı hedef aldı: Göstericilere şiddet uygulayanlar yargılansın
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İran'da göstericilere karşı uygulanan şiddetten sorumlu olanların yargılanması çağrısında bulundu.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Bellevue Sarayı'nda İranlı sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.
Frank Walter Steinmeier, burada yaptığı açıklamada, "İran'da son dönemde yaşanan insan hakları ihlallerinin bağımsız uzmanlarca soruşturulması, sorumluların bir gün hesap verebilmesi için önemlidir" dedi.
İran'daki protestoları "cesur" olarak niteleyen Steinmeier, onların özgürlük özleminin hiçbir yerde bastırılamayacağını ve bunu dünyaya gösterdiklerini belirtti.
Steinmeier, "İran'da olup bitenleri yakından takip etmeliyiz. İran rejiminin bu insanlık dışı şiddetine karşı sesimizi yükseltmekten vazgeçmemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Tahran'daki dini ve siyasi liderlere acilen çağrıda bulunan Steinmeier, "İran sokaklarında ve meydanlarında barışçıl gösteriler yapan çocuklara, kadınlara ve erkeklere yönelik şiddeti durdurun. Dünyadaki diğer tüm ülkeler kadar İran'ı da bağlayan insan haklarına saygı gösterin. Yabancı etkisi hakkında komplo efsaneleri yaymayı bırakın" diye konuştu.
Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffman, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İran'da bir göstericinin idam edilmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı da göstericinin idam edilmesi nedeniyle dün İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak hükümetin tepkisini dile getirmişti.
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