Almanya'da 'darbenin 1 numarası' olmakla suçlanan 'prens' lakaplı Heinrich XIII kimdir?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 16:46

Almanya genelindeki 16 eyaletten 11'inde yapılan polis baskınlarında, hükümeti devirmeyi planladıkları öne sürülen aşırı sağcılar ve eski askerlerden oluşan 25 kişi tutuklandı.

Grubun, "Parlamento binası Reichstag'ı basmaya ve iktidarı ele geçirmeye hazırlandıkları" söylendi.

Öte yandan, Prens Heinrich XIII olarak tanımlanan "71 yaşındaki bir Alman aristokratın" planların merkezinde yer aldığı iddia edildi.

Peki, Heinrich XIII kimdir?

"BİR KAÇ KALE, BİR AV KÖŞKÜ..."

BBC'nin, "komplo teorileriyle beslenmiş bir aristokrat" olarak tarif ettiği Heinrich XIII, Reuss Hanedanı olarak bilinen ve 1918 yılına kadar Almanya'nın doğusundaki Thüringen eyaletinin bazı bölgelerinde hüküm süren eski bir soylu aileden gelmekte. Ailenin tüm erkek üyelerine Heinrich adının yanı sıra bir de numara verilmiş olduğu belirtiliyor.

Ailenin, Almanya'da hâlâ birkaç kaleye sahip olduğu ve Heinrich'in ayrıca, Thüringen'deki Bad Lobenstein'da bir av köşkü olduğu kaydedildi.

ASKERİ KANAT

Darbecilerin, gölge bir hükümetin yanı sıra Rüdiger von P. olarak tanımlanan ikinci bir elebaşı tarafından yönetilen bir "askeri örgüte" sahip olduğu iddia edildi.

Yetkililere göre bu örgüt, "emekli ve aktif ordu mensuplarından" oluşuyordu ve aralarında "özel birliklerden özel kuvvet askerleri" de vardı.

Savcılar, askeri örgütün amacının, "yerel demokratik organları ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti.

HEDEF POLİSLER VE ASKERLER

Rüdiger von P'nin, Kuzey Almanya'da "polis memurlarını örgüte kazandırmaya çalıştığından ve askeriye içinde örgütlenmeye çalıştığından" şüpheleniliyor.

Yetkililer örgütün, Hessen, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerindeki üsleri, "hükümetin devrilmesinden sonra olası kullanım" için incelendiğini kaydetti.

Gözaltına alınan kişilerden biri de Özel Komando Kuvvetleri'nin bir üyesi oldu ve polis, örgüte yönelik operasyonlar kapsamında bu kişinin evini ve Stuttgart'ın güneybatısındaki Calw'da bulunan Graf-Zeppelin askeri üssündeki odasını aradı.

21 BİN TAKİPÇİ

Son yıllarda Almanya'da aşırı sağcı gruplarla bağlantılı çok sayıda şiddet saldırısı yaşandı.

2020 yılında 43 yaşındaki bir adam, batıdaki Hanau kentinde, "yabancı kökenli dokuz kişiyi öldürdü" ve bir Reichsbürger üyesi de 2016 yılında bir polisi öldürmekten yargılanarak ceza aldı.

Adı darbe iddialarına karışan Reichsbürger hareketinin 21 bin kadar takipçisi olduğu tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Alman Federal savcılığı, "hükümeti devirmeye yönelik darbe planladıkları" iddiasıyla 11 eyalette 25 kişiyi tutukladı. Tutuklananların aşırı sağcı, Nazi eğilimli siyasi görüşlere sahip oldukları belirtildi.

Planlayıcılar arasında, şiddet içeren saldırılar ve ırkçı komplo teorileri nedeniyle uzun süredir Alman polisinin hedefinde olan aşırılık yanlısı Reichsbürger [Reich Vatandaşları] hareketinin üyelerinin de bulunduğu ifade edildi.

Bu hareketin aynı zamanda, modern Alman devletini tanımayı reddettiği ve cumhuriyeti yıkıp yerine 1871 Almanyası'nı model alan yeni bir devlet (İkinci Reich adı verilen bir imparatorluk) kurmayı planladıkları kaydedildi.

3 BİN POLİSTEN 130 ADRESE BASKIN

Almanya genelinde üç bin polis 130 adrese baskın düzenlerken, Avusturya ve İtalya'da da hareket ile bağlantılı iki kişi gözaltına alındı.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, büyük bir terörle mücadele operasyonu yürütüldüğünü ve "anayasal kurumlara silahlı saldırı planlandığından" şüphelenildiğini duyurdu.

Federal savcılık, grubun Kasım 2021'den beri "kanlı bir darbe planladığını" ve örgütün merkez komitesi olan "Rat" (konsey) üyelerinin, o zamandan beri düzenli toplantılar yaptığını söyledi.

"İÇ SAVAŞ" PLANLADILAR

Polis raporlarına göre müfettişler, geçen yıl nisan ayında, "Birleşik Vatanseverler" adlı bir çetenin karıştığı adam kaçırma planı ortaya çıkınca gruptan haberdar oldu.

Savcılık grubun, Almanya'yı "sağlık, adalet ve dışişleri bakanlıkları" ile yönetme planı yaptığını açıkladı.

Açıklamaya göre örgüt üyeleri, "Hedeflerini ancak askeri yollarla ve devlet temsilcilerine karşı şiddet kullanarak gerçekleştirebileceklerini" anlamışlardı ki buna cinayetler işlemek de dahildi.

İddiaya göre çete, "Reichsbürger" grubunun bir parçasıydı ve "Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmanın yanı sıra Almanya'da demokrasinin sonunu getirmek için iç savaş koşulları yaratmayı" planlamıştı.

TUTUKLANANLAR ARASINDA SAVCI DA VAR

Öte yandan, parlamentonun alt kanadı Bundestag'ın, aşırı sağcı AfD'ye mensup eski bir üyesinin, komplonun bir parçası olduğundan ve grupta, "adalet bakanı" olarak temsil edildiğinden şüpheleniliyor.

Tutuklanan 25 kişi arasında yer alan Birgit Malsack-Winkemann'ın, geçen yıl yargıçlık görevine geri döndüğü ve "kendisine yönelik görevden alma girişimlerinin de mahkeme tarafından reddedildiği" gelen bilgiler arasında.