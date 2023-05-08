Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir: Muhalefet uzun zamandır olmadığı kadar zafere yakın

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:54

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:09

Almanya'nın Türkiye kökenli ilk bakanı olan Cem Özdemir, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini ZDF'ye değerlendirdi.

Yeşiller Partisi'nden Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, muhalefetin, seçimlerde zafere yıllardır olmadığı kadar yakın göründüğünü belirterek, "Tüm anketler bunu öngörüyor" dedi.

Özdemir, Almanya'daki Türk vatandaşlarının oy kullanmaya çağrılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Almanya'dan gelecek oyların Erdoğan için bu kadar önemli olacağını kim düşünebilirdi ki?" diye konuştu.

Almanya'daki "Türkiye kökenlilerin" çoğunluğunun Erdoğan destekçisi olduğu söylemine katılmadığını belirten Özdemir, "Bu konuda biraz dikkatli olmalısınız. Almanya'da 3,5 milyon Türk kökenli insan yaşıyor ve bunların sadece 1,5 milyonu Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip. Bunların yüzde 45'i son seçimlerde oy kullandı. Oy kullananların yüzde 65'i Erdoğan'a oy verdi" dedi.

Özdemir, kendisinin de Türk kökenli olduğunu, ancak pasaportunun olmadığını hatırlatarak, "Türkiye'de oy kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.