Almanya, yakında Ukrayna'ya orta menzilli hava savunma sistemi gönderecek

10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:39

Almanya Savunma Bakanı Christina Lambrecht, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Christina Lambrecht, Rusya tarafından Ukrayna'nın Kiev ve diğer bölgelere yönelik gerçekleştirilen füze saldırılarını kınadı.

Rusya'nın bu saldırısının kabul edilemez olduğunu belirten Lambrecht, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Lambrecht, Ukrayna'ya dört modern IRIS-T orta menzilli hava savunma sisteminden ilkini mümkün olan en kısa sürede gönderme sözü verdi.

Lambrecht, Ukrayna'ya yönelik tekrarlanan füze saldırılarının, "Ukrayna'ya hızlı bir şekilde hava savunma sistemleri teslim etmenin ne kadar önemli olduğunu açıkça gösterdiğini" söyledi.