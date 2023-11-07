Almanya'da anlaşmaya varıldı: Göçe karşı hangi önlemler alınacak?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:37

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:37

Almanya Federal Basın ve Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz başkanlığında, eyalet başbakanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda düzensiz göçle mücadelede bir dizi önlemin alınması konusunda anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Almanya, korumaya ihtiyacı olanlara yardım edecek, düzensiz göçü hızlı ve kalıcı bir şekilde azaltacak.

Düzensiz göçle mücadelede AB’nin dış sınırlarının etkin korunması sağlanacak.

Alman hükümeti, AB ülkelerinin kabul ettiği Göç ve İltica Anlaşması'nın, Avrupa Parlamentosunda (AP) hızlı bir şekilde müzakere edilmesi için çaba sarf edecek.

Göç ve İltica Anlaşması, AB'nin dış sınırlarını güçlendirme, iltica başvurularının süratle sonuçlandırılması ve başvuruları reddedilenlerin ülkelerine geri gönderilmelerinin hızlandırılması gibi unsurları içeriyor.

Alman hükümeti, AB’de kalma hakkı olan mültecilerin AB ülkelerinde adil bir şekilde dağıtılması için çaba sarf etmenin yanında, düzensiz göçmenlerin Cenevre Mülteci Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre korunma statüsünde olup olmadığının transit veya üçüncü ülkelerde tespit edilip edilmeyeceğini inceleyecek.

Diğer taraftan ülkeye ulaşan düzensiz göçmenlerin iltica başvuruları, 3 ila 6 ay içerisinde incelenerek karara bağlanacak.

AB dış sınırlarında kontroller kısa sürede etkisini göstermeyeceği için Almanya, bu kontrolleri kendi sınırlarında yapacak.

Göçmenlerin geldiği ülkelerle de “göç anlaşmaları” yapılacak.

Ülkede, ilk kabul merkezlerinde kalanlara ve iltica başvurusu reddedilen ancak henüz sınır dışı edilmeyenlere kişisel ihtiyaçları için ayni yardım yapılabilecek.

Bunun yanında federal hükümet, sığınmacılara sağlanan yardımların "ödeme kartıyla" verilmesi için eyalet yönetimlerine destek verecek.

Ayrıca federal hükümet, kendisine ait gayrimenkulleri eyaletlere tahsis ederek sığınmacıların barınmaları konusunda yerel yönetimlere yardımcı olacak.