Almanya'da aşırı sağcı AfD Milletvekili Joana Cotar, partisinden istifa etti

Almanya'da aşırı sağcı AfD'de (Almanya için Alternatif) bir milletvekili daha partisiyle yollarını ayrıldı. AFD içinde "oportünizm ve yozlaşmışlık" olduğunu belirten Joana Cotar, partisinden istifa etti.

AA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 16:46
Almanya'da aşırı sağcı AfD Milletvekili Joana Cotar, partisinden istifa etti
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Almanya'da aşırı sağcı AfD'den milletvekili seçilen Cotar, yaptığı yazılı açıklamada, istifasına gerekçe olarak parti içi anlaşmazlıkları gösterdi.

Cotar, parti içinde oportünizm ve yozlaşmışlık bulunduğunu öne sürerek, parti yönetimini de milletvekillerine karşı mobbing yapmakla suçladı.

Cotar'ın istifasıyla AfD'den bir yıl içinde istifa eden milletvekillerinin sayısı 5'e yükseldi.


Almanya için Alternatif AFD istifa istifa etti

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