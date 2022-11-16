Almanya'da nakit ödemelere 10 bin Euro üst sınır talebi
Alman İçişleri Bakanı Faeser, nakit ödemelere 10 bin Euro üst sınırı getirilmesi gerektiğini söyledi.
Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya'da varlıkların gizlenmesini zorlaştırmak için nakit ödemelerde sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti.
Sosyal Demokrasi Partili (SPD) Bakan Faeser, Federal Kriminal Polis Dairesi'nin (BKA) Wiesbaden'deki sonbahar konferansında yaptığı açıklamada, organize suçlara karşı kararlı bir mücadelede çağrısında bulundu.
Yasa dışı elde edilen varlıkların artık yasal ekonomik döngüye girmemesi gerektiğini belirten Faeser, nakit ödemelere getirilecek 10 bin Euro'luk üst limit sayesinde finansal kaynakların daha kolay izlenebileceği ve büyük varlıkların kaynağının gizlenme riskinin azaltılabileceğini kaydetti.
Faeser ayrıca Federal Kriminal Polis Bürosunun değerlendirme ve analiz yeteneklerini ve soruşturma kapasitelerini genişletmek ve organize suçla mücadele için ortak bir federal ve eyalet platformu kurmak istediklerini söyledi.
Organize suç gruplarının düzenli ve yasa dışı taşıma ve dağıtım yollarının belirlenip tasfiye edilmesinin önemini vurgulayan Bakan, organize suçla birlikte ve kararlılıkla mücadele edilmesinin öneminin altını çizdi.
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