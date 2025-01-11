Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin başbakan adayı belli oldu

Yayınlanma: 11.01.2025 - 16:59

Güncelleme: 11.01.2025 - 17:08

Almanya’nın başkenti Berlin'in güneyinde yer alan Riesa kentinde düzenlenen AfD kongresinde yapılan oylamada, 45 yaşındaki Alice Weidel oy birliğiyle başbakan adayı seçildi.

Aynı zamanda AfD'nin parlamento grup lideri olan Weidel, burada yaptığı konuşmada, parti kongresini X'te yayınladığı için teknoloji milyarderi Elon Musk'a teşekkür etti.

Göçmen karşıtlığı ile tanınan Weidel, Magdeburg'da gerçekleştirilen Noel saldırısına değinerek, ülkelerinde olmaması gereken göçmen kökenli bir kişinin oraya terör getirdiğini söyledi. Weidel, göçmenleri ülkeye getiren sorumluların istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Sığınmacılara sağlanan nakit yardımlarının gözden geçirileceğini kaydeden Weidel, nakdi yardımların ayni yardımlara dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla ise amaçlarının federal seçimlerden sonra hükümetin sorumluluğunu üstlenmek olduğunu söyledi.

Weidel'in partilerinin başbakan adayı olmasına ilişkin Chrupalla, "O, geleceğin şansölyesi" ifadesini kullandı.

Weidel, 23 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlere, partisinin başbakan adayı olarak katılacak.

ALICE WEIDEL KİMDİR?

Alice Elisabeth Weidel, 6 Şubat 1979'da Almanya'nın Gütersloh kentinde doğmuş bir Alman siyasetçidir. Bayreuth Üniversitesi'nde ekonomi ve işletme eğitimi almış, eğitimini Çin'de tamamlamıştır. Eğitimi sırasında Konrad Adenauer Vakfı'ndan burs almış ve akıcı şekilde Mandarin Çincesi öğrenmiştir.

Weidel, profesyonel kariyerine yatırım bankacılığı alanında başlamış, Allianz Global Investors ve Goldman Sachs gibi finans kuruluşlarında çalışmıştır. 2013 yılında Almanya için Alternatif (AfD) partisine katılarak siyasi kariyerine adım atmıştır.

2017 federal seçimlerinde Alexander Gauland ile birlikte AfD'nin önde gelen adayı olarak Federal Meclis'e seçilmiş ve o tarihten bu yana milletvekili olarak görev yapmaktadır. Haziran 2022'den beri Tino Chrupalla ile birlikte AfD'nin eş başkanlığını yürütmektedir.

Özel hayatında, İsviçre'nin Biel kentinde Sri Lankalı-İsviçreli film yapımcısı Sarah Bossard ile birlikte yaşamaktadır. Çiftin iki evlatlık çocuğu bulunmaktadır. Weidel, aynı zamanda Berlin'de de ikamet etmektedir.

Weidel, göçmen karşıtı ve İslam eleştirisi gibi popülist söylemleriyle tanınmaktadır. Partisinin eşcinsel evliliklere karşı tutumuna rağmen, kendisi eşcinsel bir evlilik yürütmektedir.

Son olarak, AfD'nin 2025 yılında yapılacak erken genel seçimlerde Weidel'i başbakan adayı olarak gösterme kararı aldığı bildirilmiştir.