Art arda üç uçak kazası! Ölüler ve yaralılar var

Yayınlanma: 11.01.2025 - 10:10

Güncelleme: 11.01.2025 - 10:10

ABD'nin Atalanta eyaletinde, 200'den fazla yolcu taşıyan Delta Air Lines uçağının, kalkış sırasında motor sorunu yaşadığı bildirildi.

CNN, yolcuların tahliyesi sırasında 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bir yolcu CNN'e demecinde, “Kalkışta bir şeyler ters gitti ve motor alev aldı. Uçağı acilen tahliye etmek zorunda kaldık” açıklamasında bulundu.

Delta Air Lines tarafından yapılan olaya ilişkin açıklamada, "Delta'nın uçuş ekibi, bir motor sorunu belirtisinin ardından Atlanta'dan (ATL) Minneapolis-St. Paul'a (MSP) giden 2668 numaralı uçuşun kalkışını askıya almak için genel prosedürleri izledi" ifadeleri yer aldı.

Havaalanı yetkililerine göre uçak, sabah 09:10’da kalkışı yarıda bıraktı. Havaalanından yapılan açıklamada, dört yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Yolculardan biri hastaneye kaldırılırken, kalan üç yolcuya ise olay yerinde müdahale edildiği açıklandı.

KOLOMBİYA: 10 KİŞİDEN 5'İNİN CESEDİ BULUNDU

Öte yandan, Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesindeki kırsal alana 8 Ocak'ta düşen uçaktaki 10 kişiden 5'inin cesedi bulundu.

Antioquia Valisi Eugenio Prieto, yaptığı açıklamada, uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 cesede ulaşıldığını belirtti.

Prieto, kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını ve kaybolan diğer 5 cesedin de kısa süre içinde bulunması için ailelerle işbirliği içerisinde olduklarını aktardı.

Hava koşullarının elverişsizliği ve arazi durumunun zorluğu nedeniyle arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ancak ekipler geri kalan 5 cesedi kısa süre içinde bulmayı hedefliyor.

Arama-kurtarma ekipleri, Antioquia'ya bağlı Urrao kasabasındaki kırsal alana 8 Ocak'ta düşen uçağın 44 saatlik bir çalışmanın ardından yerini bulabilmişti.

HK2522 numaralı küçük uçakta 2 mürettebat ve 8 yolcu olmak üzere toplamda 10 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

KENYA'DA 3 ÖLÜ

Bir uçak kazası haberi de Kenya'nın kuzey sahilindeki Malindi kasabasında geldi. Uçağın yol kenarına düşmesi sonucu bölgede bulunan üç kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Cessna 172 model uçağın Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Wilson Havaalanı'na gitmek üzere Malindi Havaalanı'ndan havalandığı, kısa süre sonra mekanik sorunlar yaşadığı ve düştüğü ifade edildi.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederek, “Ne yazık ki yerde üç kişi hayatını kaybetti. Devlet kurumları kazanın nedenini tespit etmek üzere halihazırda olay yerinde bulunmaktadır” dedi.