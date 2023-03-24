Almanya’da bir araç havalimanında kalabalığın arasına daldı

Almanya’daki Köln-Bonn Havalimanında bir aracın yayaların arasında dalması sonucu yaralananlar oldu.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:50
Almanya’da bir araç havalimanında kalabalığın arasına daldı
Abone Ol google-news

Almanya’nın dördüncü büyük şehri Köln’de bulunan Köln-Bonn Havalimanın otoparkında bir araç sürücüsü, ortalığı birbirine kattı.

Polisten yapılan açıklamaya göre 57 yaşındaki adam kiralık aracı 5-6 kişilik bir grubun üzerine sürdü, ardından etraftaki araçlara çarptı.

Olay yerinde yaralananlar olduğu belirtildi.

Sürücü otoparka gelen polise direnirken, 2 polis de yaralandı.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen sürücü hastaneye götürüldü.


Almanya Bonn araç kalabalık

İlgili Haberler

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyoruz

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyoruz
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'daki savaş uzun sürebilir

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'daki savaş uzun sürebilir
Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlar yeniden artışta

Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlar yeniden artışta

En Çok Okunan Haberler