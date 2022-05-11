Mülke izinsiz girdiği için 'hapsedilen' kedinin sahibi, '125 bin dolar' tazminat kazandı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:03

Miska'nın sahibi Anna Danieli, kedisinin mahalledeki mülklere izinsiz girmesi ve diğer kedilere sataşması nedeniyle yıllar içinde 30 bin dolardan fazla para cezası aldı. Yetkililer Miska'yı bir noktada Danieli'nin elinden aldı ve "kedi hapishanesinde" kalmaya zorladı.

KEDİ SAHİBİ DAVA AÇTI

Danieli bunun üzerine tazminat alma umuduyla King County, Belleuve şehir yönetimi ve diğer kurumlara dava açtı. Danieli'nin avukatı Jon Zimmerman, "Bu dava Belleuve'de evcil bir kedinin haksız ve inanılmaz biçimde yargılanmasıyla ilgili" dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; davayı "tarihi" diye niteleyen avukat Miska'nın King County'de en çok ihlalle suçlanan kedi olduğunu söyledi.

İDDİLARIN ÇOĞU KOMŞUSUNA AİT

İddiaya göre söz konusu şikayetlerin çoğu bölgedeki hayvan servisinin müdürü olan Danieli'nin komşusuna aitti. Danieli ve avukatı, komşunun görevini kötüye kullandığını öne sürüyor.

Öte yandan Danieli evcil hayvan kurallarının güncellenmemesi nedeniyle ihlallerin geçersiz olması gerektiğini savunuyor.

Zimmerman, "dolaşma hakkının kısıtlandığı bir şehirde, evcil hayvan sahiplerinin kedilerin şehirde dolaşmasına izin verilmediğine dair bilgilendirilmesi gerektiğini" söyledi. Evcil hayvan şirketi Wag Labs'a göreyse kedilerin serbestçe dolaşmasına izin verilip verilmeyeceğini belirleyen herhangi bir federal yasa yok.

Yüklü tazminatın yanı sıra dava sonucunda Belleuve şehrinde hayvanlara yönelik suçların görülme biçimi de değiştirilecek.