Almanya'da bir sokağa Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'nin adı verildi

Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:33

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:33

Almanya’nın Dortmund kentinde Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'nin adı bir tıp doktoru ve kadın hakları aktivisti olarak başarılarını onurlandırmak için bir sokağa verdi.

Ölümünden 70 yıl sonra adı Almanya'da bir sokağa verilen Safiye Ali için düzenlenen törende, yaşamı boyunca verdiği hizmetler ve başarıları anlatıldı.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Aydın'ın yanı sıra yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de törene katılanlar arasındaydı.



SAFİYE ALİ ADINA ÖDÜL VERİLECEK

Dortmund Belediyesi, Safiye Ali'nin ismini bir sokağa vermesinin yanı sıra "Dr. Safiye Ali Krekeler Pediatrik Tıp ve Sağlık Ödülü" adı altında bir ödülün verileceğini de duyurdu. Pediatrik tıp ve pediatrik cerrahi alanındaki üstün başarılar ve çocuk sağlığının teşviki için her iki yılda bir verilecek ödülün yanı sıra 20 bin euro para ödülü ve bir festival etkinliğinin yapılacağı şehir yönetimi tarafından duyuruldu.



SAFİYE ALİ KİMDİR?

İstanbul'da 1894 yılında dünyaya gelen Safiye Ali, Türkiye'nin ilk kadın tıp doktoru ve tıp eğitimi veren ilk kadındır. 1916 yılında Almanya'da tıp eğitimi almaya başlayan Safiye Ali, Almanya'nın Wülzburg Üniversitesi'ni birincilikle tamamlamıştır.

1923 yılında İstanbul'da ilk muayenehanesini açan Safiye Ali, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya’da doktor olarak görev yaparak başarılı hizmetlerde bulunmuştur. 5 Temmuz 1952'de Dortmund’da 58 yaşında vefat eden Safiye Ali, kısa yaşamına birçok başarı sığdırmıştır.

