Almanya’da Covid-19 önlemleri protestosu
Almanya’nın çeşitli kentlerinde Covid-19 önlemlerine ve aşı zorunluluğuna karşı protesto gösterileri düzenlendi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Baden-Württemberg eyaletinin Reutlingen ve Freiburg kentlerinde toplam 4 bin 500 kişi hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadelede aldığı önlemleri ve aşı zorunluğu getirilme planlanlarını protesto etti.
Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, Leipzig'de Covid-19 önlemlerini protesto eden yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşün önlemlere ve çeşitli kurallara uyulmadığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulduğu belirtildi.
Burada birçok göstericinin bir hastaneyi korumak için oluşturulan polis zincirini aşarak hastane alanına girdiği aktarılan açıklamada, eylemcilerin büyük bir bölümünün burada yakalandığı ve 50’nin üzerindeki kişinin kimliğinin tespit edildiği ifade edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILACAK
Açıklamada, bu kişiler hakkında hastane alanına izinsiz girmek, polise mukavemet etmek, toplanma yasasının ve Covid-19 tedbirlerinin ihlal etmekten dolayı soruşturma başlatılacağı kaydedildi.
Brandenburg an der Havel kentinde ise polisin bir izinsiz gösteriyi sonlandırdığı ve daha sonra haklarında soruşturma yapılması için bazı göstericilerin kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.
Öte yandan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentinde 900, Aşağı Saksonya’nın Osnabrück şehrinde 1150 ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf kentinde de 3 bin 900 kişinin Covid-19 önlemlerini protesto ettiği kaydedildi.
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