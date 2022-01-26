Bakan Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Faeser ile görüştü

26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Almanya mevkidaşı Nancy Faeser arasında videokonferans görüşmesi gerçekleştirildi.



Alman mevkidaşını yeni atandığı görevinden ötürü tebrik eden Bakan Soylu'nun görüşmede "başta güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında verimli ve yapıcı sürdürülen iş birliği ve diyalog mekanizmasının, önümüzdeki süreçte de daha güçlü bağlar ve ortaklıklar ile genişletilmesi noktasındaki temennilerini dile getirdiği" belirtildi.

Söz konusu görüşmede ayrıca düzensiz göçle mücadele, 18 Mart Mutabakatı, Afganistan’daki son durum, terörizmle mücadele konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi.



