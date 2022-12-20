Vedat öğretmen son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede kahreden ayrıntı...

20 Aralık 2022 Salı, 15:11

Fatsa-Kumru kara yolunda, Korgan İlçe Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Müdür Başyardımcısı öğretmen Vedat Beşikçi idaresindeki motosiklet, 16 Aralık'ta karşı istikametten gelen 52 ACA 611 plakalı Bayram G. kontrolündeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Beşikçi ile motosikletin arkasında oturan Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur Serkan Uysal, çarpmanın etkisiyle savrularak metrelerce sürüklendi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, bacağı kopan Serkan Uysal ile ağır yaralanan Vedat Beşikçi'yi Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Beşikçi, dün yaşamını yitirdi. Serkan Uysal'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

CEKETİ TABUTUN ÜZERİNE KONULDU

Öğretmen Vedat Beşikçi için Fatsa ilçesindeki Orta Büyük Camisi'ndeki cenazede giydiği ceket tabutun üzerine konuldu.

Beşikçi'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bolaman Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.