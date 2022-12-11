Babasını kaybeden Özge Ulusoy'dan 'cenazede makyaj' tepkisi: 'Hesabımdan defolun...'

11 Aralık 2022 Pazar, 07:47

Manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy’a, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda otomobil çarptı.

Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Ulusoy'a çarparak, ünlü mankenin babasının hayatının kaybetmesine sebep oldu.

Sürücü Elif Nazlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O YORUMLARA SERT ÇIKTI

Ulusoy, babasının cenazesine makyajlı katıldığı yönündeki eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik. Ben ülkemi, vatanımı ve insanını seven bir insanım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim! Sizin pis yürekleriniz de bunu değiştiremeyecek, çünkü gerçek Türk insanının sizin gibi olmadığını biliyorum. Burada acımı nasıl ve neden paylaştığıma karışan hadsizler bir de siz ve o diğer vicdansızlar hesabımdan defolun! Allah'tan korkun biraz" ifadelerine yer verdi.