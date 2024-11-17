Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'nda kalma bomba keşfedildi

Yayınlanma: 17.11.2024 - 13:27

Güncelleme: 17.11.2024 - 13:27

Almanya'nın Osnabrück kentinde İkinci Dünya Savaşı'nda kalma patlamamış bir bomba bulundu.

Osnabrück kentindeki evler, işyerleri ve hastaneler tahliye edildi.

Tahliye kapsamında 8 bin 650 hane ve yaklaşık 300 işyeri olaydan etkilendi.

Bombanın, etkisiz hale getirilmesi ya da patlatılmasına yönelik bir zaman dilimi verilmedi.

Bombanın, şehir merkezinin kenarındaki eski yük istasyonu sahasında keşfedildiği bildirildi.