Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'nda kalma bomba keşfedildi

Almanya'nın Osnabrück kentinde İkinci Dünya Savaşı'nda kalma patlamamış bir bombanın bulunmasının ardından yaklaşık 14 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'nda kalma bomba keşfedildi
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 17.11.2024 - 13:27

Almanya'nın Osnabrück kentinde İkinci Dünya Savaşı'nda kalma patlamamış bir bomba bulundu.

Osnabrück kentindeki evler, işyerleri ve hastaneler tahliye edildi.

Tahliye kapsamında 8 bin 650 hane ve yaklaşık 300 işyeri olaydan etkilendi.

Bombanın, etkisiz hale getirilmesi ya da patlatılmasına yönelik bir zaman dilimi verilmedi.

Bombanın, şehir merkezinin kenarındaki eski yük istasyonu sahasında keşfedildiği bildirildi.


Etiketler: #Almanya #Bomba

İlgili Haberler

Almanya'dan Bosna Hersek'e gol yağmuru!

Almanya'dan Bosna Hersek'e gol yağmuru!
Almanya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Müzakereler sonuç verdi: Almanya'da metal işçilerine zam

Müzakereler sonuç verdi: Almanya'da metal işçilerine zam
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler