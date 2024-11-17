Almanya'dan Bosna Hersek'e gol yağmuru!
Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bosna Hersek'i 7-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup 5. maçında Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya evinde Sergey Barbarez'in yönetimindeki Bosna-Hersek'i 7-0 mağlup etti.
Europa-Park Stadyumu'nda oynanan maçta Almanya'nın gollerini 2. dakikada Jamal Musiala, 23. ve 79. dakikalarda Tim Kleindienst, 37 dakikada Leroy Sane, 50. ve 57. dakikalarda Florian Wirtz ve 66. dakikada Leroy Sane kaydetti.
EDIN DZEKO OYNAMADI
Bosna-Hersek'te Fenerbahçeli Edin Dzeko forma giymezken, Kasımpaşa'da forma giyen Haris Hajradinovic 85. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Almanya gruptaki puanını 13'e yükseltip liderliği garantilerken, Bosna-Hersek 1 puanda kaldı.
Grubun son haftasında Almanya deplasmanda Macaristan ile karşılaşırken, Bosna-Hersek evinde Hollanda ile karşılaşacak.
Etiketler: #Almanya #Bosna Hersek #uefa uluslar ligi
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'nin konuğu Anadolu Efes!
- Bugün hangi maçlar var?
- 'Galatasaray'da ilginç bir kültür var...'
- Fenerbahçeli yıldızdan Mourinho'ya büyük övgü!
- 'Lider olarak çıkarız'
- Arnavutluk ile Çekya yenişemedi!
- Uzun süre ara verilen maçta Hollanda rakibine acımadı!
- İsveç yıldızları ile güldü!
- Almanya'dan Bosna Hersek'e gol yağmuru!
- Yunus Akgün: 'İstediğimiz sonucu alamadık ama...'
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 ülke daha BRICS'e 'ortak üye' oldu!
- 'Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim'
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Teğmenler hakkında yeni gelişme!
- 'Tahmin edemedikleri kadar dirençliyiz'
- CHP'den Tekin hakkında suç duyurusu!
- MHP'den 5'inci paylaşım da aynı saatte geldi!
- Erdoğan'ın Özer'e mektubu, davetler...
- Mesele 'yeşil alan' değil 1.5 milyar dolar!
- Rusya, bir ülkeye daha gaz tedarikini kesiyor