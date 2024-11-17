Almanya'dan Bosna Hersek'e gol yağmuru!

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bosna Hersek'i 7-0 mağlup etti.

Almanya'dan Bosna Hersek'e gol yağmuru!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:29

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup 5. maçında Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya evinde Sergey Barbarez'in yönetimindeki Bosna-Hersek'i 7-0 mağlup etti.

Europa-Park Stadyumu'nda oynanan maçta Almanya'nın gollerini 2. dakikada Jamal Musiala, 23. ve 79. dakikalarda Tim Kleindienst, 37 dakikada Leroy Sane, 50. ve 57. dakikalarda Florian Wirtz ve 66. dakikada Leroy Sane kaydetti.

EDIN DZEKO OYNAMADI

Bosna-Hersek'te Fenerbahçeli Edin Dzeko forma giymezken, Kasımpaşa'da forma giyen Haris Hajradinovic 85. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Almanya gruptaki puanını 13'e yükseltip liderliği garantilerken, Bosna-Hersek 1 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Almanya deplasmanda Macaristan ile karşılaşırken, Bosna-Hersek evinde Hollanda ile karşılaşacak.


Etiketler: #Almanya #Bosna Hersek #uefa uluslar ligi

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