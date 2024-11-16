Almanya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Bosna Hersek ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2024 Cumartesi, 11:10
Almanya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Almanya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Julian Nagelsman yönetimindeki Almanya, sahasında Sergej Barbarez'in ekibi Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

Almanya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALMANYA - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Europa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Almanya - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALMANYA - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunan hakem Vassilis Fotias'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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