Almanya'da iklim aktivistleri, hava trafiğini aksattı
Almanya'da Hamburg ve Düsseldorf'ta iklim aktivistleri, havaalanı pistlerini işgal ederek hava trafiğinin aksamasına yol açtı.
Berlin hükümetinin çevre politikasını protesto etmek isteyen "Letzte Generation (Son Nesil)" iklim aktivistleri, Hamburg Havalimanı'nda ellerini piste yapıştırarak eylem yaptı.
Pistin işgal edilmesi nedeniyle hava trafiğinde saatler süren aksama meydana gelirken, yolcuların, birikme nedeniyle büyük bir kalabalığa yol açtığı görüldü.
Eylem nedeniyle 36 uçak iniş ve kalkış yapamazken, iniş yapacak uçaklar en yakın havalimanlarına yönlendirildi.
Havalimanından yapılan açıklamada, "hava trafiği tekrar açılmasına rağmen ilerleyen saatlerdeki uçuşlarda aksamalar meydana gelebileceği" uyarısında bulunuldu.
Düsseldorf'taki eylemin ise polisin müdahalesiyle kısa sürede sonlandırıldığı ancak yine bazı kalkışa hazır uçakların park pozisyonuna geri döndüğü kaydedildi.
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