Almanya’da 'Irkçılık var' diyen Türk'ün lehine karar

Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:14

Güncelleme: 07.09.2023 - 10:15

Almanya’da Gelsenkirchen İdari Mahkemesi, Alman polisini eleştirdiği gerekçesiyle Polis Yüksek Okulu’ndaki işinden olan Bahar Aslan’ın akademiye karşı açtığı davada ilk kararını verdi.

Mahkeme, Aslan'ın iş sözleşmesini yenilenmemesi kararının gerekçeli bir genel değerlendirme yapılmadan hukuka aykırı olarak alındığına ve bu nedenle asıl davada karar çıkana kadar işine dönebileceğine hükmetti.

Aslan mahkeme kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akademideki işine dönmeyi dört gözle beklediğini belirterek, şu anda yüksek kalitede öğrenim sağlamak için yeniden derslere odaklanılması gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Polis Yüksek Okulu’nda “kültürlerarası yetkinlik" dersleri veren Bahar Aslan, Mayıs ayında sosyal medya hesabında bazı polislerin yabancılara karşı uyguladığı ırkçılığı dile getirmesinin ardından işten çıkarılmıştı.

Aslan paylaşımında, “Almanya'da aşırı sağcı polisler göçmenlere yönelik ırkçı motifli kontroller yapılıyor. Ben ve arkadaşlarım bir polis kontrolüne yakalandığımızda kalp çarpıntısı yaşıyoruz. Çünkü güvenlik makamları içindeki tüm kahverengi pislikler bizi korkutuyor" ifadesini kullanmıştı.

Polis Akademisi, Aslan’ın iş anlaşmasının uzatılmayacağını bildirilerek öğretim görevlisinin mevcut açıklamaları nedeniyle hem polis memurları adaylarına hem de gelecekteki idari memurlara önyargısız, sağlam temellere dayanan bir görüş aktarmak için uygun olmadığını belirtmişti.