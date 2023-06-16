Almanya'da 3 bin yıllık son derece nadir bir kılıç keşfedildi

Yayınlanma: 16.06.2023 - 13:28

Güncelleme: 16.06.2023 - 13:28

Alman arkeologlar, Bavyera eyaletinin Nördlingen kasabasında Bronz Çağı'ndan kalma oldukça iyi korunmuş ve hala parlayan bir kılıç keşfetti.

Live Science'ın yayınladığı habere göre, birkaç çizik dışında iyi bir kondisyona sahip olan 3 bin yıllık bu kılıcın bu kadar iyi durumda ve bu konumda bulunmasının ''son derece nadir'' olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili konuşan Bavyera Eyaleti Anıtları Koruma Dairesi Başkanı Mathias Pfeil, "Arkeologlarımızın bu buluntuyu daha kesin bir şekilde sınıflandırabilmesi için kılıç ve gömünün hala incelenmesi gerekiyor. Ancak şimdiden söylenebilir ki bu olağanüstü bir durum. Böyle bir buluntu çok nadirdir'' açıklamasında bulundu.

Bavyera Eyaleti Anıtları Koruma Dairesi'ne göre kılıç, ölen üç kişinin mezarında bulunmuş olsa da henüz bu üç kişinin akraba olup olmadığı bilinmiyor.

Kılıç, kabzasının bıçakla birleştiği bindirme dökümle yapılmış sağlam bir kabzaya sahip olması nedeniyle Bronz D tipi bir Rixheim kılıcına benziyor fakat onu Rixheim'dan ayırt eden şey son derece nadir görülen sekizgen bir kabzaya sahip olması.

Arkeologlar, bölgede Bronz Çağ'dan kalma başka sekizgen kılıçlar da bulunduğundan kılıcın Bavyera'da mı üretildiğini yoksa ithal mi edildiğini belirlemeye çalışıyor.