Almanya’da Kiracılar Birliğinden 'milyonlarca kişinin kiralarını ödeyemeyebileceği' uyarısı
Almanya’da Federal Kiracılar Birliği Başkanı Lukas Siebenkotten, artan enerji fiyatları nedeniyle milyonlarca kişinin konut kiralarını ödeyememe duruma gelebileceği uyarasında bulundu.
Siebenkotten, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artıştan özellikle alt gelir gruplarının etkileneceğini, hükümetin gaz için sonbaharda getirmeyi planladığı katkı payından ötürü bir ailenin yaklaşık 1000 euro ek maliyetle karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.
Bunu ödemek için çok sayıda kişinin zorluk çekeceğinin altını çizen Siebenkotten, “Gelecek yıl, büyük bir ek ödeme olacağından endişe ediyorum. Enerjide en yüksek fiyat artışları bu yıl gerçekleşti ve bu 2023'te hesaplanacak. Bu yılın sonunda 2021'in hesapları gelecek, bu nedenle yıl sonunda büyük bir ek ödeme olmayacak ancak 2023 gerçekten çok kötü olacak" ifadelerini kullandı.
Siebenkötter, gelirleri sosyal yardım alanların biraz üzerinde olduğu için bundan faydalanamayanların özellikle fiyat artışlarından etkileneceğini vurgulayarak, "Burada milyonlarca insandan söz ediyoruz" dedi.
Orta gelirli insanların da yüksek kira ücretleri ve pahalı enerji fiyatları sebebiyle zorluk çekeceğini belirten Siebenkötter, hükümeti "kira yardımı konusunda reform yapmaya" çağırdı.
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