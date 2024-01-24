Almanya'da makinistlerden bir ayda ikinci grev

Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:48

Güncelleme: 24.01.2024 - 17:48

Almanya'da yeni yılla birlikte başlayan grev ve protesto eylemleri hız kesmeden devam ediyor. Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) arasında çalışanların primleri ve çalışma saatleri konularında aylardır devam eden görüşmelerin tıkanmasının ardından makinistler, ocak ayı itibarıyla bir ayda ikinci kez grev kararı aldı. İki hafta önce ülke genelinde greve giden GDL, ülke genelinde 6 günlük greve başladı.

Pazartesi akşamına kadar sürmesi beklenen grev, yük taşımacılığında dün akşam yerel saatle 18.00'de, yolcu taşımacılığında ise bu gece yerel saatle 02.00'de başladı. Grevlerin başlamasının ardından demiryolu taşımacılığında sabahın erken saatlerinden itibaren önemli aksamalar yaşandı.

Altı günlük söz konusu grev, makinistler sendikasının şimdiye kadar gittiği dördüncü ve en uzun grevi oldu. Başkent Berlin de makinistlerin grevinden en çok etkilenen büyük şehirler arasında yer aldı.

CUMA GÜNÜ BERLİN’DE PROTESTO DÜZENLENECEK

Alman Demiryolları, yaptığı açıklamada grev nedeniyle pazartesi gününe kadar tüm uzun ve kısa mesafeli yolculuklarda büyük aksamalar olacağını duyurdu. Açıklamada, yolcuların uzun mesafeli seferler için erkenden yer ayırtmaları ve planlanan seyahatler için kalkıştan 24 saat önce bilgi almaları uyarısı yapıldı. Deutsche Bahn, daha önceki grevlerde olduğu gibi uzun mesafe tren taşımacılığının yaklaşık yüzde 80'inin iptal edildiğini açıkladı.

GDL Başkanı Claus Weselsky ise, ilerleyen günlerde sendika yönetim kurulunun da katılacağı miting çağrısında bulundu. Protesto yarın Stuttgart'ın yanı sıra Nürnberg, Hamburg, Erfurt ve Halle/Saale'de yapılacak. Cuma günü ise Berlin ve Dortmund'da da eylemler planlanıyor.

BVG GREVE KATILMADI

Öte yandan Alman Demiryollarına bağlı şehir içi banliyö trenleri S-Bahn’daki grev nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. S-Bahn'ların da greve katılması nedeniyle şehir içi taşımacılıkta otobüs, metro ve tramvaylarda yoğunluk meydana geldi. Şehir içi toplu taşıma trafiğinde bekleme süreleri ve yolcu sayılarında artış oldu. Şehir içi toplu taşıma şirketi BVG ise greve katılmadı. Her ne kadar başkentte şehir içi trafiği sorunsuz işlese de BVG tarafından yapılan açıklamada, yolcular normalden daha uzun bekleme süreleri konusunda uyarıldı.

SANAYİ DE GREVDEN ETKİLENECEK

Grevden yalnızca yolcu taşımacılığının değil Alman sanayisinin de etkilenmesi bekleniyor. Almanya Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA), “Duyurulan 6 günlük grev Almanya ve Avrupa'daki lojistik sektörünü etkileyeceği için Alman otomotiv endüstrisindeki şirketler üzerinde de baskıya neden olacak” açıklamasında bulundu.

Kimya Endüstrisi Derneği de bazı şirketlerin lojistik hizmet sağlayıcılarıyla birlikte esnek çözümler geliştirdiklerini, fakat bunların demiryolu lojistiğindeki kısıtlamaları ve gecikmeleri ancak kısmen telafi edebildiğini açıkladı. Ülke genelindeki grevin yaklaşık 100 milyon euroya mal olduğu ifade ediliyor.

SİYASİLER TEPKİLİ

Federal Meclis'in CDU'lu üyesi Gitta Connemann, grevlerin ülke ekonomisine zarar vermeye başladığını ve bu tür grevlerin önlenmesi için yasaların sertleştirilmesi çağrısında bulundu. Sendika başkanını eleştiren Connemann, “Sorun açıkça GDL'de. Weselsky deyim yerindeyse tüm ülkeyi rehin alıyor” dedi.

Diğer AB ülkelerinde kritik altyapılara ilişkin uzun süredir daha katı yasal düzenlemelerin bulunduğunu ifade eden Connemann, “Kimse hiçbir alanda grevleri yasaklamak istemiyor. Ancak enerji tedariki, acil servisler, demiryolları veya havalimanları söz konusu olduğunda grev son çare olmalıdır” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLAR NE İSTİYOR?

GDL, toplu pazarlık turunda öncelikli olarak vardiyalı işçilerin haftalık çalışma saatlerinin tam ücret karşılığının 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor. Sendika, ayrıca çalışma saatlerinin azaltılmasına ek olarak ayda 555 euro enflasyon tazminatı ikramiyesi talep ediyor. Alman Demiryolları (DB) ise sendikanın talebini reddederek, 32 ay süreyle yüzde 11 oranında zam ve enflasyon tazminatı ikramiyesi teklif etti. Sendika da bu teklifi reddedince görüşmeler yeniden tıkandı. Sadece yük taşımacılığında günlük maddi zararın 100 milyon euroyu bulduğu söyleniyor.