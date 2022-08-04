'Maske' uyarısında bulunan doktora 'Çocuğuma bakacaksın' diyerek saldırdı
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. Fatıma Bostan (29), muayene ettiği çocuğun yanındaki babası Vedat O.'yu (46) maske takması yönünde uyarınca, saldırıya uğradı.
Bursa Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çocuk acil servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, iddiaya göre, çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyardı. Ancak Vedat O., maske takmayı reddederek, çocuğunun tedavisinin yapılmasını istedi. Doktor Bostan’ın bir kez daha uyarması üzerine sesini yükselten ve öfkelenen Vedat O.'yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi.
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