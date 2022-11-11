KFC Almanya'nın müşterilerine gönderdiği mesaj tepkilere neden oldu
Amerikan fast food zinciri Kentucky Fried Chicken'in (KFC) Almanya'da yayımladığı bir reklam mesajı tepkilere neden oldu.
KFC'nin telefon uygulamasından müşterilerine gönderdiği mesajda "Kristal Gece'yi anma gününde çıtır tavukla daha yumuşak peynirle kendinizi şımartın" ifadesi kullanıldı.
Mesajı alan müşteriler, KFC'ye sosyal medya üzerinden yoğun eleştiri yöneltti.
KFC de bunun üzerine ikinci bir mesajla, ilk mesajın teknik bir arıza nedeniyle gönderildiğini belirterek, müşterilerinden özür diledi.
Almanya'da, 9-10 Kasım 1938'de, Yahudilere ait işletmelerin, sinagogların ve
diğer Yahudi kurumlarının ateşe verilmesi, Kristal Gece olarak
niteleniyor.
Video Haberler
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- EYT, asgari ücret, sözleşmeli personel...
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Duruşma sonrası ilk açıklama
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- ‘Hiç alakam yok’ demişti
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!