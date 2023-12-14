Almanya'da Neonazi örgüte baskın: 3 kişiye gözaltı
Almanya'da. Neonazi örgütü "Knockout 51" üyelerine yönelik baskınlar yapıldı. İki ayrı kentte yapılan baskınlarda, 3 kişi gözaltına alındı.
Almanya'da Neonazi örgütü "Knockout 51" üyelerine yönelik yapılan baskınlarda, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Karlsruhe şehrindeki Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, haklarında arama kararı çıkarılan kişilere yönelik Erfurt ve Eisenach kentlerinde yapılan baskınlarda, 2 kişi örgüt üyesi olmak, 1 kişi örgüte destek vermek şüphesiyle gözaltına alındı.
Neonazi örgütü "Knockout 51"in üyelerine karşı Jena Yüksek Bölge Mahkemesinde devam eden devlet güvenlik davasında, halen 4 şüpheli yargılanıyor.
Grup üyelerine yönelik kasım sonunda Thüringen ve Hessen'de düzenlenen operasyon çerçevesinde, şüphelilerin mülklerinde aramalar yapılmıştı.
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