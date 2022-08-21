Almanya'da Olaf Scholz'a anket şoku: 'Yüzde 62'si memnun değil'
Almanya’da Insa fikir araştırma enstitüsü tarafından yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 62’si Başbakan Olaf Scholz’dan memnun olmadığını belirtti.
Almanya’da Insa fikir araştırma enstitüsü tarafından "Bild am Sonntag" için yapılan ankette, Almanların 3’te 2’sinin Başbakan Olaf Scholz’dan memnun olmadığı ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 62’si Scholz’dan memnun olmadığını belirtirken, katılımcıların sadece yüzde 25’i Scholz’u olumlu değerlendirdi.
Ankete katılanların çoğunluğu Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonundan oluşan federal hükümetin çalışmalarını olumsuz olarak değerlendirdi. Katılımcıların yüzde 65’i hükümetten memnun olmadığını belirtirken, yüzde 27’si memnun olduklarını söyledi.
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Ankete göre, Almanya’da Başbakanın doğrudan seçilmesi halinde katılımcıların yüzde 25’i Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck’i (Yeşiller), yüzde 19’u CDU lideri Friedrich Merz’i ve yüzde 18’i Scholz’a oy vereceğini ifade etti.
GEÇMİŞ ANKETLERDE SCHOLZ’DAN MEMNUN OLANLARIN ORANI YÜZDE 46’YDI
Geçtiğimiz mart ayının başında yapılan anketlerde Scholz’un çalışmalarından memnun olanların sayısı yüzde 46 seviyesinde çıkarken, memnun olmayanların sayısı yüzde 39’da kalmıştı.
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