Almanya’da polis ve göstericiler arasında arbede

Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:06

Güncelleme: 04.06.2023 - 11:06

Almanya’da aşırı sağcılara karşı "ciddi şiddet eylemleri" yaptıkları suçlamasıyla yargılanan sol görüşlü Lina E.'ye 5 yıl 3 ay, Lennart A., Jannis R. ve Jonathan M.’ye ise 2,5 ila 3 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kararın ardından eylemciler sokaklara döküldü. Almanya’nın Leipzig kentinin Wiedebach Meydanı'nda toplanan maskeli göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Ara sokaklarda barikat kuran göstericiler ateş yakarak 4 kişiye verilen hapis cezasını protesto etti.

Polis protestoculara biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu.

Çok sayıda protestocu ve polisin hafif yaralandığı gösterilerde, birçok otomobil ve iş yerleri hasar gördü.

