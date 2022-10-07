Almanya'da raf ömrünü tamamlayan maskeler imha edilecek
Alman hükümeti, Covid-19 tedbirleri kapsamında aldığı maskelerin raf ömrü tamamlanmamış olanlarını imha edecek.
Almanya Sağlık Bakanlığının, raf ömrü geçmiş 790 milyon maskeyi imha edeceği bildirildi.
Spiegel dergisinin haberinde, Covid-19 salgınının Almanya'ya geldiği dönemde hükümetin 6 milyar avro karşılığında 5,8 milyar maske satın aldığı hatırlatıldı.
Bunlardan raf ömrünü tamamlayan ve hiç kullanılmayan 790 milyon maskenin yakılarak imha edileceği belirtildi.
Haberde, 790 milyon maskenin 60 milyonunun FFP2 tipi, diğerlerinin ise tıbbi maske olduğu kaydedilirken maskelerin, raf ömrünü tamamlaması dolayısıyla başka bir ülkeye verilemediği vurgulandı.
Alman Sayıştayı raporlarında o dönem alınan maskeleri "büyük miktarda aşırı tedarik" olarak tanımlamıştı.
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